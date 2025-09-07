Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 09:33

Эпоха ИИ: Россияне назвали самые востребованные профессии в ближайшем будущем

HH.ru: 68% россиян считают, что специалисты по ИИ будут востребованы через 5 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bird stocker TH

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bird stocker TH

Подавляющее большинство россиян считают, что через пять лет наибольшим спросом на рынке труда будут пользоваться специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению. Такие данные исследования представили платформа hh.ru и Международный симпозиум «Создавая будущее».

«Большинство респондентов (68%) считают, что максимальным спросом на рынке труда через 5 лет будут пользоваться специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению. Наиболее высокая уверенность в востребованности ИИ-специалистов зафиксирована в Ростовской области (80%), Воронежской области (78%) и Пермском крае (75%)», — приводит результаты исследования РИА «Новости».

Следом в рейтинге перспективных профессий идут разработчики в области кибербезопасности, которых выделили 65% опрошенных, и инженеры по робототехнике и автоматизации с результатом 54%. Также в топ-5 вошли аналитики данных и менеджеры цифровой трансформации.

Помимо технологических специальностей, респонденты ожидают роста спроса на учёных — физиков, химиков, генетиков и биотехнологов, а также специалистов в области сельского хозяйства и органического производства. Значительная часть участников опроса прогнозирует востребованность психологов, экологов и экспертов по альтернативной энергетике.

Куратор симпозиума Александр Молчанов отметил, что результаты свидетельствуют о формировании комплексного запроса к рынку труда, где цифровая трансформация сочетается с вниманием к ментальному здоровью и экологии. Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова добавила, что нейросети и цифровизация меняют профессиональный ландшафт, запуская цифровую эволюцию навыков, которая затронет не только технические, но и творческие сферы.

Сварщики по 500 тыс. в шоколаде: Топ-20 самых денежных профессий 2025 года
Сварщики по 500 тыс. в шоколаде: Топ-20 самых денежных профессий 2025 года

В конце августа Агентство стратегических инициатив опубликовало прогноз востребованности профессий в 10-летней перспективе. В этой работе подсвечиваются ключевые направления развития в ключевых отраслях экономики.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Искусственный интеллект
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar