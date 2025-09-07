Эпоха ИИ: Россияне назвали самые востребованные профессии в ближайшем будущем

Подавляющее большинство россиян считают, что через пять лет наибольшим спросом на рынке труда будут пользоваться специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению. Такие данные исследования представили платформа hh.ru и Международный симпозиум «Создавая будущее».

«Большинство респондентов (68%) считают, что максимальным спросом на рынке труда через 5 лет будут пользоваться специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению. Наиболее высокая уверенность в востребованности ИИ-специалистов зафиксирована в Ростовской области (80%), Воронежской области (78%) и Пермском крае (75%)», — приводит результаты исследования РИА «Новости».

Следом в рейтинге перспективных профессий идут разработчики в области кибербезопасности, которых выделили 65% опрошенных, и инженеры по робототехнике и автоматизации с результатом 54%. Также в топ-5 вошли аналитики данных и менеджеры цифровой трансформации.

Помимо технологических специальностей, респонденты ожидают роста спроса на учёных — физиков, химиков, генетиков и биотехнологов, а также специалистов в области сельского хозяйства и органического производства. Значительная часть участников опроса прогнозирует востребованность психологов, экологов и экспертов по альтернативной энергетике.

Куратор симпозиума Александр Молчанов отметил, что результаты свидетельствуют о формировании комплексного запроса к рынку труда, где цифровая трансформация сочетается с вниманием к ментальному здоровью и экологии. Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова добавила, что нейросети и цифровизация меняют профессиональный ландшафт, запуская цифровую эволюцию навыков, которая затронет не только технические, но и творческие сферы.