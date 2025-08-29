АСИ назвало самые перспективные профессии следующего десятилетия

Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило прогноз востребованных профессий на ближайшие 10 лет. Исследование, выявило ключевые направления в различных отраслях экономики.

Как передаёт газета «Ведомости», в сельском хозяйстве возрастёт спрос на агроаналитиков данных и операторов автономной техники и беспилотных летательных аппаратов. Энергетика будет нуждаться в инженерах по проектированию интеллектуальных сетей и систем на основе возобобновляемых источников.

Строительная отрасль сделает ставку на специалистов по информационному моделированию зданий (BIM) и экспертов по оценке экологического воздействия. Промышленность сосредоточится на управлении роботизированными комплексами. Универсальными для всех секторов экономики станут специалисты по кибербезопасности и искусственному интеллекту, что обусловлено продолжающейся цифровой трансформацией и модернизацией производства.