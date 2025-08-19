Экономист Беляев: 227 тысяч рублей в месяц могут получать сварщики и станочники

Согласно последнему опросу ВЦИОМ, для ощущения счастья россиянину необходим ежемесячный доход в размере около 227 тысяч рублей. Экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев прокомментировал результаты исследования, назвав профессии, представители которых могут рассчитывать на подобный уровень дохода. Об этом сообщает Постньюс.

«Достаточно близко к этим цифрам могут зарабатывать квалифицированные станочники, сварщики. Те профессии, которые нужны для расширившегося сектора экономики. Вот на этом дефиците кадров платят достаточно серьёзные деньги. До сих пор зарабатывают неплохо представители информационных отраслей, программного обеспечения», — отметил эксперт.

При этом Беляев подчеркнул, что ключевым фактором, определяющим уровень заработной платы, остаётся высокая квалификация специалиста. Он отметил, что для многих россиян уровень дохода не является единственным и определяющим фактором для достижения счастья.

Опрос показал, что наиболее высокие ожидания относительно размера ежемесячного дохода наблюдаются у представителей поколения миллениалов и жителей крупных городов. В среднем, жители Москвы и Санкт-Петербурга считают, что им необходимо 694 353 рубля в месяц для ощущения счастья, в то время как для жителей городов-миллионников эта сумма составляет 175 739 рублей, а для жителей небольших городов — 193 996 рублей.