Не кочегары и не плотники: Представители каких профессий быстрее всех копят на ипотеку

Накопить средства на первоначальный взнос по ипотеке быстрее всего удаётся специалистам IT-сферы, показывают результаты исследования, которые публикует «Газета.ru». По данным издания, 36% программистов, аналитиков и других айтишников смогли собрать нужную сумму менее чем за пять лет.

На втором месте оказались работники науки и образования — 33% представителей этих профессий накопили первоначальный взнос в срок до пяти лет. Далее следуют специалисты в области юриспруденции (31%), а также рекламы и маркетинга (25%). Медленнее остальных удавалось накопить сотрудникам здравоохранения (8%), банков и страхования (12%), а также представителей промышленности (10%).