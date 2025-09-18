Владимир Путин
18 сентября, 09:01

Не кочегары и не плотники: Представители каких профессий быстрее всех копят на ипотеку

Каждый третий айтишник может накопить на первый взнос по ипотеке за пять лет

Обложка © freepik

Накопить средства на первоначальный взнос по ипотеке быстрее всего удаётся специалистам IT-сферы, показывают результаты исследования, которые публикует «Газета.ru». По данным издания, 36% программистов, аналитиков и других айтишников смогли собрать нужную сумму менее чем за пять лет.

На втором месте оказались работники науки и образования — 33% представителей этих профессий накопили первоначальный взнос в срок до пяти лет. Далее следуют специалисты в области юриспруденции (31%), а также рекламы и маркетинга (25%). Медленнее остальных удавалось накопить сотрудникам здравоохранения (8%), банков и страхования (12%), а также представителей промышленности (10%).

Чаще всего для покрытия первоначального взноса приходилось продавать другое имущество тем, кто работает в здравоохранении (92%), науке и образовании (98%), в банковском секторе и страховании (88%), а также в промышленности (70%). При этом почти треть россиян (29%) готовы продать имеющиеся активы, чтобы приобрести квартиру в Москве. Для покупки столичного жилья многие могут отказаться от дачи, недвижимости в других регионах, авто и другого имущества.

Эксперт раскрыла, как повышение возраста молодёжи в РФ повлияет на стоимость ипотеки
Ранее Life.ru сообщал, что более 50% россиян до 35 лет получили жильё от родителей. При этом каждая третья пара в России после развода продолжает жить вместе из-за ипотеки.

