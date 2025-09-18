Не кочегары и не плотники: Представители каких профессий быстрее всех копят на ипотеку
Каждый третий айтишник может накопить на первый взнос по ипотеке за пять лет
Накопить средства на первоначальный взнос по ипотеке быстрее всего удаётся специалистам IT-сферы, показывают результаты исследования, которые публикует «Газета.ru». По данным издания, 36% программистов, аналитиков и других айтишников смогли собрать нужную сумму менее чем за пять лет.
На втором месте оказались работники науки и образования — 33% представителей этих профессий накопили первоначальный взнос в срок до пяти лет. Далее следуют специалисты в области юриспруденции (31%), а также рекламы и маркетинга (25%). Медленнее остальных удавалось накопить сотрудникам здравоохранения (8%), банков и страхования (12%), а также представителей промышленности (10%).
Чаще всего для покрытия первоначального взноса приходилось продавать другое имущество тем, кто работает в здравоохранении (92%), науке и образовании (98%), в банковском секторе и страховании (88%), а также в промышленности (70%). При этом почти треть россиян (29%) готовы продать имеющиеся активы, чтобы приобрести квартиру в Москве. Для покупки столичного жилья многие могут отказаться от дачи, недвижимости в других регионах, авто и другого имущества.
