Каждая третья пара в России после развода продолжает жить вместе из-за ипотеки

Каждый третий россиянин (32%), переживший развод за последние пять лет, признался, что продолжал жить с бывшим супругом или супругой в одной квартире более трёх месяцев после расторжения брака. Главная причина такой ситуации — ипотека, следует из опроса, опубликованного «Газетой.ru». В исследовании приняли участие 3 тысячи россиян.

Как стало известно из результатов исследования, сразу после развода разъехались лишь 36% участников исследования. Остальные жили вместе ещё некоторое время: 19% — более полугода, 8% — больше года, а 5% — свыше двух лет. Среди тех, кто остался под одной крышей из-за ипотеки, 43% продолжают платить кредит вместе, 38% делят платежи по договорённости, а 19% признали, что вся нагрузка легла только на одного из супругов.

Исследование показало: чем выше нагрузка по ипотеке, тем дольше бывшие пары откладывают разъезд. Если ежемесячный платёж превышает половину совокупного дохода, средний срок совместного проживания достигает 10 месяцев — в 2,5 раза дольше, чем у тех, у кого выплаты не превышают 20% дохода (около четырёх месяцев).

Жилищные стратегии разведённых также различаются: 39% планируют продать квартиру после погашения кредита и разделить деньги;

23% хотят досрочно расторгнуть ипотечный договор;

11% намерены выкупить долю бывшего партнёра;

17% рассматривают аренду;

10% пока не определились.

«Ипотека фактически становится фактором, который продлевает совместную жизнь семьи даже после развода. Люди предпочитают потерпеть, чем фиксировать убыток от продажи жилья или выходить из сделки в условиях высоких ставок. При этом часть пар использует этот период для обдумывания дальнейшей стратегии: кто выкупает долю, как делить жилье, стоит ли продавать квартиру», — пояснил исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак, передаёт «Газета.ru».