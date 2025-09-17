Эксперт раскрыла, как повышение возраста молодёжи в РФ повлияет на стоимость ипотеки

Повышение возрастной планки для молодёжи до 40–45 лет может позволить россиянам приобретать жильё на более выгодных условиях благодаря льготным ипотечным программам. Такое мнение высказала доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.

«Если говорить про ипотечные программы, то для молодых специалистов они предлагаются по более низкой процентной ставке, соответственно, при увеличении возраста молодёжи есть шанс приобрести объекты недвижимости на более выгодных условиях до 45 лет», — пояснила она в беседе с «Газетой.ru».

Эксперт добавила, что возраст 40–45 лет является оптимальным для карьерного роста, поскольку к этому времени сотрудник уже накапливает значительный профессиональный опыт. Она также отметила, что при современном уровне медицины этот период жизни действительно можно считать молодежным. Инициатива Минтруда, по её словам, направлена на поддержку граждан и имеет под собой обоснования.