«Стоит принять»: В Госдуме выступили за снижение возраста для повышения пенсии

Возраст для назначения повышенной выплаты к страховой пенсии можно снизить с 80 до 70 лет, если медики подтвердят необходимость помощи пожилым раньше. Об этом «Ленте.ру» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Сегодня для того, чтобы изменить эту норму, мне кажется, необходимо с медицинским сообществом переговорить, добиться заключения о том, что действительно у нас в силу каких-то обстоятельств сейчас произошли изменения, возможно, и сегодня люди нуждаются в помощи в более ранние периоды, чем ещё, допустим, пять лет назад. Если это будет официально установлено, то да, действительно, стоит принять такое решение», — сказала она.

До этого фиксированная часть выплаты повышалась для граждан с инвалидностью I группы после 80 лет. Позже требование о наличии инвалидности отменили, поскольку к этому возрасту, по мнению медиков, люди становятся зависимы от посторонней помощи и несут большие расходы на лекарства и поддержание здоровья. Бессараб подчеркнула, что повышение касается только получателей страховой пенсии, а не социальной. Любые изменения в законе требуют консультаций с медицинским сообществом и официального заключения о необходимости снижения возраста.