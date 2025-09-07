45 — баба ягодка опять: В России хотят увеличить возраст молодёжи
Абрамов: Верхний предел возраста для молодёжи в РФ можно увеличить до 40-45 лет
В России предложили увеличить верхнюю границу возраста молодёжи с 35 до 40-45 лет. Об этом сообщил глава Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек» и председатель Общественного совета при Минтруде России Константин Абрамов.
«Я согласен с теми экспертами, которые предлагают это сделать. Действительно, возраст взросления у нас сдвинулся, и возраст старения тоже», — заявил он в интервью РИА «Новости» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Абрамов отметил, что такие изменения требуют тщательного анализа и исследований. Он также добавил, что меры поддержки для людей до 35 лет можно расширить на более старшую возрастную группу.
