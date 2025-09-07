Мессенджер MAX
7 сентября, 00:13

45 — баба ягодка опять: В России хотят увеличить возраст молодёжи

Абрамов: Верхний предел возраста для молодёжи в РФ можно увеличить до 40-45 лет

Обложка © Life.ru

В России предложили увеличить верхнюю границу возраста молодёжи с 35 до 40-45 лет. Об этом сообщил глава Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек» и председатель Общественного совета при Минтруде России Константин Абрамов.

«Я согласен с теми экспертами, которые предлагают это сделать. Действительно, возраст взросления у нас сдвинулся, и возраст старения тоже»,заявил он в интервью РИА «Новости» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Абрамов отметил, что такие изменения требуют тщательного анализа и исследований. Он также добавил, что меры поддержки для людей до 35 лет можно расширить на более старшую возрастную группу.

Стало известно, каким россияне видят идеальный возраст выхода на пенсию

Ранее Life.ru сообщал о предложении ввести льготы по досрочному выходу на пенсию для родителей в зависимости от количества детей. Инициатива, которая предусматривает снижение пенсионного возраста за каждого ребёнка, поступила в Минтруд. Депутаты предлагают снижать пенсионный возраст на один год для родителей двух детей, на три — для трёх и на пять лет — для четырёх и более детей.

