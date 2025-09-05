Стало известно, каким россияне видят идеальный возраст выхода на пенсию

Четверть россиян (24%) не против продолжить трудовую деятельность до 65 лет, в то время как остальные предпочли бы более ранний выход на пенсию. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования.

Треть участников опроса (34%) планируют выйти на заслуженный отдых в возрасте от 45 до 55 лет. Практически столько же (29%) видят свой уход на пенсию в период от 55 до 65 лет. Интересно, что 13% опрошенных рассматривают возможность завершения карьеры в возрасте от 35 до 45 лет, на пике профессиональной деятельности.

Большинство респондентов (32%) собираются проводить пенсионное время на даче. Путешествия и общение с внуками также оказались популярными вариантами, набрав по 21%. Запуск собственного бизнеса привлекает 17% опрошенных, а 18% выразили готовность продолжать работать на пенсии, пока позволяет здоровье и возможности.

Подавляющее число опрошенных (97%) считают, что для комфортной жизни на пенсии им необходимо не менее 25 тысяч рублей в месяц. Данная сумма соответствует средней страховой пенсии, по данным Росстата. При этом потребности россиян в пенсионном доходе существенно различаются: треть опрошенных (34%) заявили о необходимости более 100 тысяч рублей в месяц. Чуть меньше – от 50 до 75 тысяч рублей – хотели бы получать 27% респондентов. Четверть опрошенных (24%) считают достаточной сумму от 75 до 100 тысяч рублей.

Основным источником дохода на пенсии большинство россиян (39%) видят государственную пенсию. Дополнительно, 29% рассчитывают на доход от сдачи недвижимости в аренду и собственные сбережения (каждый пункт). Дивиденды от ценных бумаг как источник дохода на пенсии рассматривают 18% опрошенных, а выплаты от НПФ – 13%.