Ипотека не поможет: Более 50% россиян до 35 лет получили жильё от родителей

Более половины молодых россиян стали владельцами жилья благодаря поддержке родителей. Такие данные исследования предоставили компания PIONEER и Университет «Синергия».

«Молодёжь всё больше зависит от семейной поддержки в вопросах жилья. Данные ВЦИОМ показывают, что 56% молодых россиян ожидают от родителей помощь в размере не менее половины стоимости квартиры», — отметила руководитель направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерина Ломтева в беседе с РИАМО.

Исследование, проведённое среди 5 тысяч респондентов 18–35 лет, показало, что 56% молодых владельцев недвижимости получили квартиру от родителей, 29% — через наследство, и лишь 15% смогли приобрести жильё самостоятельно. При этом 42% арендуют квартиры, треть продолжает жить с родителями.

Эксперты подчёркивают, что для большинства молодых людей решение жилищного вопроса остаётся ключевой задачей взрослой жизни. Почти половина россиян с доходом 50–100 тысяч рублей планируют приобрести жильё в течение десяти лет, рассматривая ипотеку, личные накопления или семейную помощь. Наиболее активными покупателями становятся люди 30–35 лет, которые приобретают одно- и двухкомнатные квартиры с использованием различных схем финансирования.