Ипотека не поможет: Более 50% россиян до 35 лет получили жильё от родителей
PIONEER: Боле 50% молодых россиян купили жильё с помощью родителей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IKagadiy
Более половины молодых россиян стали владельцами жилья благодаря поддержке родителей. Такие данные исследования предоставили компания PIONEER и Университет «Синергия».
«Молодёжь всё больше зависит от семейной поддержки в вопросах жилья. Данные ВЦИОМ показывают, что 56% молодых россиян ожидают от родителей помощь в размере не менее половины стоимости квартиры», — отметила руководитель направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерина Ломтева в беседе с РИАМО.
Исследование, проведённое среди 5 тысяч респондентов 18–35 лет, показало, что 56% молодых владельцев недвижимости получили квартиру от родителей, 29% — через наследство, и лишь 15% смогли приобрести жильё самостоятельно. При этом 42% арендуют квартиры, треть продолжает жить с родителями.
Эксперты подчёркивают, что для большинства молодых людей решение жилищного вопроса остаётся ключевой задачей взрослой жизни. Почти половина россиян с доходом 50–100 тысяч рублей планируют приобрести жильё в течение десяти лет, рассматривая ипотеку, личные накопления или семейную помощь. Наиболее активными покупателями становятся люди 30–35 лет, которые приобретают одно- и двухкомнатные квартиры с использованием различных схем финансирования.
Ранее мы рассказывали, что начало сентября сопровождалось огромным ажиотажем на рынке аренды квартир в России. При этом действующие условия сдачи жилья изменятся с октября. Всё, что нужно знать о новых правилах аренды — читайте в материале Life.ru.