Российским учителям с 25-летним стажем призывают бесплатно выдавать квартиры

Учителям, которые проработали в школах от 25 лет и более, необходимо дать право на получение бесплатного жилья. С этим предложением 12 сентября выступил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб.

«Я думаю, что среди педагогов остро стоит жилищный вопрос. Считаю, что тем, кто проработал в школе более 25 лет можно безвозмездно выделять жильё», — объяснил общественник в беседе с ТАCС.

При этом он считает, что размер стажа можно обсудить. По убеждению Гриба, возможность получить квартиры бесплатно поднимет престиж и авторитет профессии в обществе. Также он призывает учредить ежегодные выплаты педагогам в честь Дня учителя и расширить перечень наград и званий для представителей данной профессии.