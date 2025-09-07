Новосибирский учитель установил флаг своей школы на Эвересте

Учитель технологии из Новосибирска Олег Кунгуров доставил флаг школы на вершину Эвереста. Об этом рассказали в пресс-службе школы.

«Этим летом учитель технологии МАОУ СОШ № 220 имени К. Д. Ушинского Олег Анатольевич Кунгуров совершил восхождение на Эверест! Главная вершина мира является частью горной системы Гималаев. Гора стоит на границе Непала и Китая», — отметили в школе.

Педагог прошёл маршрут к базовому лагерю Эвереста, который находится на высоте 5364 метра. Этот путь ведет через Южное седло. Такой маршрут считают самым популярным и безопасным. Чтобы организм привык к высокогорным условиям и низкому уровню кислорода, альпинисты делают остановки на разной высоте. Весь трек обычно длится от 12 до 16 дней. Путь пролегает через деревни шерпов, леса, высокогорные перевалы и ледники. Оттуда открываются виды на гималайские пики Ама-Даблам, Лхоцзе и Макалу.