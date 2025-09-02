Москвичку завалило камнями на Эльбрусе. По данным SHOT, камнепад обрушился на 35-летнюю жительницу столицы, которая восходила на гору с друзьями.

По информации телеграм-канала, пострадавшая была в составе незарегистрированной группы из восьми человек. Женщина получила травмы. К ней выдвинулись спасатели.