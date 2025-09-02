Москвичку завалило камнями на Эльбрусе
Обложка © РИА Новости / Денис Абрамов
Москвичку завалило камнями на Эльбрусе. По данным SHOT, камнепад обрушился на 35-летнюю жительницу столицы, которая восходила на гору с друзьями.
По информации телеграм-канала, пострадавшая была в составе незарегистрированной группы из восьми человек. Женщина получила травмы. К ней выдвинулись спасатели.
А ранее в Казахстане спасатели спасли в Алма-Атинской области шестерых альпинистов (из них пятеро — граждане РФ). Туристы не смогли самостоятельно завершить маршрут, так как двое из них травмировали ноги в результате камнепада на пике Сатпаева.