В горах в Казахстане спасли шестерых альпинистов, пятеро из них — россияне

В Казахстане спасатели смогли спустить с гор в Алма-Атинской области шестерых альпинистов (пятерых граждан России). Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики. Туристы не смогли самостоятельно завершить маршрут, так как двое из них травмировали ноги в результате камнепада на пике Сатпаева.