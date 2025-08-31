Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
31 августа, 09:03

В горах в Казахстане спасли шестерых альпинистов, пятеро из них — россияне

В Казахстане спасатели смогли спустить с гор в Алма-Атинской области шестерых альпинистов (пятерых граждан России). Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики. Туристы не смогли самостоятельно завершить маршрут, так как двое из них травмировали ноги в результате камнепада на пике Сатпаева.

Спасение туристов в горах Казахстана. Фото © Telegram / 112 KZ

«Несмотря на отсутствие связи, спасатели МЧС определили геолокацию группы на высоте 4 300 м и эвакуировали с помощью вертолёта всех туристов, среди которых пять человек являются гражданами РФ», сказано в тексте.

Ранее также сообщалось, что 12 августа российская альпинистка Наталья Наговицина потеряла равновесие и сломала ногу во время спуска с пика Победы. Её партнёр оказал ей первую помощь и отправился за подмогой. Однако все попытки эвакуации альпинистки с горы провалились. Сейчас Совет альпинистов официально признал невозможность проведения спасательной операции. Наговицину могут признать погибшей.

