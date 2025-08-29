В России изменят правила подготовки и аттестации гидов-альпинистов после серии ЧП
Федерация альпинизма России реформирует систему аттестации инструкторов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Piragis
Федерация альпинизма России приступила к масштабному обновлению системы подготовки и аттестации горных гидов. О деталях реформы в комментарии ТАСС рассказала пресс-секретарь ФАР Ирина Морозова.
«Нужно регулировать аттестацию и подготовку инструкторов-проводников. Но система подготовки, аттестации и лицензирования гидов, а также контроля за их работой сейчас как раз находится на начальном этапе», — сказала Морозова.
Она уточнила, что в прошлом году федерация провела первую аттестацию, а в текущем году начала не только аттестацию «коммерческих гидов», но и глобальную переаттестацию инструкторов-методистов учебно-спортивного альпинизма.
Президент Федерации альпинизма России Алексей Слотюк в беседе с корреспондентом ТАСС подчеркнул, что приоритетной задачей организации остаётся развитие спортивного альпинизма. Он детализировал, что современный альпинизм условно разделяется на три основных направления: любительский, коммерческий и спортивный. Глава ФАР пояснил, что даже для несложных восхождений начинающим альпинистам обязательно требуется профессиональный инструктор-проводник.
Относительно коммерческого альпинизма Слотюк отметил, что это направление предполагает комплексное обслуживание с обеспечением безопасности, организацией логистики и сопровождением гидов. Для тех, кто решил заняться альпинизмом профессионально, существуют различные спортивные дисциплины, включая ледолазание, ски-альпинизм и скайраннинг, при этом классический альпинизм президент ФАР охарактеризовал как нечто большее, чем просто спорт.
В последнее время участились трагические события в горах, ярким примером чего стала история Натальи Наговициной, за которой с трепетом следила вся страна. 12 августа спортсменка пыталась покорить пик Победы. Во время спуска в тот же день она получила травму ноги и оказалась заблокирована на высоте более 7000 метров, будучи признанной без вести пропавшей. Эвакуация с такой высоты осуществима только весной и обойдётся в 100 тысяч долларов. Также подтверждена гибель экс-президента Федерации альпинизма Краснодарского края Александра Расторгуева в результате камнепада в горах Кабардино-Балкарии. Группа, в которой он находился, попала под обвал 25 августа, в день выхода на маршрут. Вторая участница экспедиции также получила травмы и была доставлена в больницу.