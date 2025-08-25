Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 09:20

Тела россиянки Наговициной и итальянца с пика Победы смогут эвакуировать весной

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022

Спасательная операция по эвакуации тела российской альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы в Киргизии официально прекращена. Как сообщает SHOT, тела альпинистки и итальянца, пытавшегося её спасти, скорее всего, смогут эвакуировать только весной.

Видео © SHOT

Последним шансом на успех был вертолёт с итальянским пилотом, однако его облёт был отменён из-за погоды. Как сообщают спасатели, все альпинисты, включая иностранных специалистов, уже покинули базовый лагерь, свернули палатки и спустились вниз. По последней информации, тела Натальи Наговициной и погибшего ранее итальянского альпиниста, пытавшегося ей помочь, с высокой вероятностью смогут быть забраны только будущей весной.

Спасатель Семёнов: При попытке спасти Наговицину произошло крушение вертолёта
Спасатель Семёнов: При попытке спасти Наговицину произошло крушение вертолёта

Напомним, 12 августа Наталья Наговицына получила травму ноги на пике Победы в результате неудачного спуска. Более семи дней альпинистка была вынуждена провести на высоте семь тысяч метров в ожидании помощи. Причиной чрезвычайной ситуации стала недостаточная квалификация гида, сопровождавшего группу, при том что стоимость восхождения превысила 400 тысяч рублей с человека. Проведённые поисково-спасательные операции, к сожалению, не увенчались успехом. Она официально признана погибшей.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Киргизия
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar