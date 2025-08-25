Тела россиянки Наговициной и итальянца с пика Победы смогут эвакуировать весной

Спасательная операция по эвакуации тела российской альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы в Киргизии официально прекращена. Как сообщает SHOT, тела альпинистки и итальянца, пытавшегося её спасти, скорее всего, смогут эвакуировать только весной.

Видео © SHOT

Последним шансом на успех был вертолёт с итальянским пилотом, однако его облёт был отменён из-за погоды. Как сообщают спасатели, все альпинисты, включая иностранных специалистов, уже покинули базовый лагерь, свернули палатки и спустились вниз. По последней информации, тела Натальи Наговициной и погибшего ранее итальянского альпиниста, пытавшегося ей помочь, с высокой вероятностью смогут быть забраны только будущей весной.