Тела россиянки Наговициной и итальянца с пика Победы смогут эвакуировать весной
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022
Спасательная операция по эвакуации тела российской альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы в Киргизии официально прекращена. Как сообщает SHOT, тела альпинистки и итальянца, пытавшегося её спасти, скорее всего, смогут эвакуировать только весной.
Видео © SHOT
Последним шансом на успех был вертолёт с итальянским пилотом, однако его облёт был отменён из-за погоды. Как сообщают спасатели, все альпинисты, включая иностранных специалистов, уже покинули базовый лагерь, свернули палатки и спустились вниз. По последней информации, тела Натальи Наговициной и погибшего ранее итальянского альпиниста, пытавшегося ей помочь, с высокой вероятностью смогут быть забраны только будущей весной.
Напомним, 12 августа Наталья Наговицына получила травму ноги на пике Победы в результате неудачного спуска. Более семи дней альпинистка была вынуждена провести на высоте семь тысяч метров в ожидании помощи. Причиной чрезвычайной ситуации стала недостаточная квалификация гида, сопровождавшего группу, при том что стоимость восхождения превысила 400 тысяч рублей с человека. Проведённые поисково-спасательные операции, к сожалению, не увенчались успехом. Она официально признана погибшей.