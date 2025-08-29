Мессенджер MAX
28 августа, 21:45

Альпинист Ищенко: Наговицина поднималась на пик Победы с переломом ноги

Наталья Наговицына. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / natalina_1022

Триатлонист и альпинист Александр Ищенко заявил, что Наталья Наговицына, признанная без вести пропавшей в горах, отправилась на пик Победы с переломом ноги. Об этом он сообщил Msk1.ru.

По словам Ищенко, трагедия случилась ещё в мае, когда Наговицына сломала ногу во время восхождения на вершину Теке-Тор в районе Ала-Арча. Он отметил, что принимал участие в спасательной операции.

«Эта трагедия началась в альплагере Ала-Арча, когда она сломала ногу на майских праздниках», — уточнил Ищенко.

Альпинист подчеркнул, что был удивлён, узнав о восхождении Наговицыной на пик Победы всего через два месяца после перелома. По его мнению, она поступила безответственно, подвергнув опасности себя и других. Он отметил, что участники спасательных операций рискуют жизнями, а Наговицына могла скрыть факт травмы от гида.

Напомним, что в начале августа группа альпинистов предприняла попытку восхождения на пик Победы. Во время спуска с вершины 12 августа Наталья Наговицына получила травму ноги и не смогла самостоятельно продолжить путь, оставшись на высоте более 7000 метров. Она была признана без вести пропавшей. Эвакуация тела с такой высоты возможна только весной и оценивается в 100 тысяч долларов.

