Альпинист Ищенко: Наговицина поднималась на пик Победы с переломом ноги

Триатлонист и альпинист Александр Ищенко заявил, что Наталья Наговицына, признанная без вести пропавшей в горах, отправилась на пик Победы с переломом ноги. Об этом он сообщил Msk1.ru.

По словам Ищенко, трагедия случилась ещё в мае, когда Наговицына сломала ногу во время восхождения на вершину Теке-Тор в районе Ала-Арча. Он отметил, что принимал участие в спасательной операции.

«Эта трагедия началась в альплагере Ала-Арча, когда она сломала ногу на майских праздниках», — уточнил Ищенко.

Альпинист подчеркнул, что был удивлён, узнав о восхождении Наговицыной на пик Победы всего через два месяца после перелома. По его мнению, она поступила безответственно, подвергнув опасности себя и других. Он отметил, что участники спасательных операций рискуют жизнями, а Наговицына могла скрыть факт травмы от гида.