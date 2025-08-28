Появились первые фото Наговициной с переломом при попытке спасения с пика Победы
Российская альпинистка Наталья Наговицина, сломавшая ногу во время экспедиции на высочайшую вершину Тянь-Шаня — пик Победы, сохраняла стойкость духа даже после травмы. Эксклюзивные кадры, на которых запечатлена спортсменка уже с признаками перелома, а также другие участники международной группы, оказались в распоряжении газеты «Известия».
Наталья после перелома. Фото © газета «Известия»
На фотографиях видно, что Наговицина находится в составе группы, куда также входят Роман Мокринский и их иностранные коллеги итальянец Лука и австриец Гюнтер Зигмунд.
Гюнтер Зигмунд (слева) и Роман Мокринский (справа). Фото © газета «Известия»
Разорванная палатка Натальи. Фото © газета «Известия»
Напомним, 12 августа альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу и не смогла сама спуститься с пика. Она находилась на высоте более 7000 метров. Сейчас её, скорее всего, уже нет в живых. Снять тело с такой высоты можно будет только к весне за 100 тысяч долларов. В августе на пике Победы погибли пять человек из разных стран.
