Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 11:38
19594

Появились первые фото Наговициной с переломом при попытке спасения с пика Победы

Российская альпинистка Наталья Наговицина, сломавшая ногу во время экспедиции на высочайшую вершину Тянь-Шаня — пик Победы, сохраняла стойкость духа даже после травмы. Эксклюзивные кадры, на которых запечатлена спортсменка уже с признаками перелома, а также другие участники международной группы, оказались в распоряжении газеты «Известия».

Наталья после перелома. Фото © газета «Известия»

Наталья после перелома. Фото © газета «Известия»

На фотографиях видно, что Наговицина находится в составе группы, куда также входят Роман Мокринский и их иностранные коллеги итальянец Лука и австриец Гюнтер Зигмунд.

Гюнтер Зигмунд (слева) и Роман Мокринский (справа). Фото © газета «Известия»

Гюнтер Зигмунд (слева) и Роман Мокринский (справа). Фото © газета «Известия»

Разорванная палатка Натальи. Фото © газета «Известия»

Разорванная палатка Натальи. Фото © газета «Известия»

Альпинист Киселёв: Лишь один из трёх успешно поднимается на пик Победы
Альпинист Киселёв: Лишь один из трёх успешно поднимается на пик Победы

Напомним, 12 августа альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу и не смогла сама спуститься с пика. Она находилась на высоте более 7000 метров. Сейчас её, скорее всего, уже нет в живых. Снять тело с такой высоты можно будет только к весне за 100 тысяч долларов. В августе на пике Победы погибли пять человек из разных стран.

BannerImage

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022

Александра Мышляева
  • Новости
  • Киргизия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar