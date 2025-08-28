Камнепад накрыл туристов в горах КБР, погиб экс-глава Федерации альпинистов Кубани
SHOT: Экс-президент Федерации альпинизма Кубани погиб при камнепаде в горах КБР
Александр Расторгуев. Обложка © Федерация альпинизма Краснодарского края
В горах Кабардино-Балкарии трагедия оборвала восхождение российских альпинистов: камнепад унёс жизнь экс-президента Федерации альпинизма Краснодарского края Александра Расторгуева, сообщили источники SHOT.
Трое смельчаков — двое мужчин и девушка — начали свой путь по коварным склонам 25 августа. Спустя два дня, 27 августа, природа показала свой суровый нрав: обвал камней накрыл группу. Альпинист Александр Расторгуев, покоритель более 200 вершин, не выжил. Его напарница Екатерина Фёдорова, получила травмы, но осталась в числе живых — её и третьего участника спасатели вырвали из каменного плена на вертолёте и доставили в больницу.
Расторгуев оставил след в истории, возглавляя Федерацию Краснодарского края и вдохновляя других на дерзкие высоты. Теперь горы, которые он так любил, стали его последним приютом.
Ранее Life.ru сообщал о трагедии с другой туристкой. Так, 12 августа альпинистка Наталья Наговицина получила травму ноги и оказалась не в состоянии самостоятельно спуститься с пика Победы. Она находилась на высоте свыше 7000 метров. В настоящее время, с большой долей вероятности, спортсменка погибла. Извлечь тело с такой высоты можно будет только к весне, и эта операция обойдётся примерно в 100 тысяч долларов. С 1955 года ни одного альпиниста не удалось эвакуировать с этой опасной вершины. Только за август пик Победы стал причиной гибели пяти человек из разных стран.