Камнепад накрыл туристов в горах КБР, погиб экс-глава Федерации альпинистов Кубани

Трое смельчаков — двое мужчин и девушка — начали свой путь по коварным склонам 25 августа. Спустя два дня, 27 августа, природа показала свой суровый нрав: обвал камней накрыл группу. Альпинист Александр Расторгуев, покоритель более 200 вершин, не выжил. Его напарница Екатерина Фёдорова, получила травмы, но осталась в числе живых — её и третьего участника спасатели вырвали из каменного плена на вертолёте и доставили в больницу.