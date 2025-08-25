Последняя надежда на спасение альпинистки Наговицыной угасла из-за погоды

Из-за неблагоприятных погодных условий спасатели из Республики Кыргызстан оказались бессильны в попытках запустить беспилотник для поиска альпинистки Натальи Наговицыной на вершине пика Победы. Несколько дней пришлось ждать подходящего момента, но погода так и не позволила приступить к операции, сообщил РИА «Новости» глава пресс-службы МЧС Киргизии Адиль Чаргынов.

Специальный дрон, способный подниматься на значительные высоты в горной местности, должен был приблизиться к Наталье и проверить, жива ли она. Однако штормовые ветры и облачность помешали даже этому высокотехнологичному беспилотнику.

Кроме того, из-за неблагоприятных условий не смог вылететь и вертолёт Airbus Helicopters H125, который дежурил в районе поисков двое суток в надежде на «окно» с хорошей видимостью. В итоге машина была возвращена на базу.

В Киргизию для участия в операции прибыли опытные итальянские пилоты, специализирующиеся на управлении подобной техникой в экстремальных условиях высокогорья, включая Гималаи. Их планировали задействовать для эвакуации россиянки.