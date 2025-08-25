Последняя надежда на спасение альпинистки Наговицыной угасла из-за погоды
МЧС Киргизии не смогли направить беспилотник к россиянке на пик Победы
Наталья Наговицына. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022
Из-за неблагоприятных погодных условий спасатели из Республики Кыргызстан оказались бессильны в попытках запустить беспилотник для поиска альпинистки Натальи Наговицыной на вершине пика Победы. Несколько дней пришлось ждать подходящего момента, но погода так и не позволила приступить к операции, сообщил РИА «Новости» глава пресс-службы МЧС Киргизии Адиль Чаргынов.
Специальный дрон, способный подниматься на значительные высоты в горной местности, должен был приблизиться к Наталье и проверить, жива ли она. Однако штормовые ветры и облачность помешали даже этому высокотехнологичному беспилотнику.
Кроме того, из-за неблагоприятных условий не смог вылететь и вертолёт Airbus Helicopters H125, который дежурил в районе поисков двое суток в надежде на «окно» с хорошей видимостью. В итоге машина была возвращена на базу.
В Киргизию для участия в операции прибыли опытные итальянские пилоты, специализирующиеся на управлении подобной техникой в экстремальных условиях высокогорья, включая Гималаи. Их планировали задействовать для эвакуации россиянки.
«Увы, вылетов не будет. Пилоты отбывают обратно на родину», — сказал представитель МЧС.
Ранее сообщалось, что вероятность найти альпинистку живой в горах Киргизии близка к нулю. Из-за погодных трудностей её тело может пролежать там до следующей весны. На несколько сотен метров ниже находится труп итальянского альпиниста, который отправился ей на помощь. Последней надеждой был как раз этот самый дрон.