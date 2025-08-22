Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
22 августа, 16:00

«Горы не прощают ошибок»: Спасатель рассказал, что нужно знать перед восхождением на вершину

Спасатель Штыб: В горах главное — профессионализм гида и собственная подготовка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Piragis

Горы таят серьёзные угрозы даже для подготовленных туристов, заявил Life.ru опытный инструктор-спасатель Максим Штыб. Он напомнил отдыхающим о суровой и неумолимой природе этих мест, которая не прощает беспечности и ошибок.

Горы — это не шутки: они требуют уважения, знания маршрутов и правильной экипировки. Неподготовленный человек рискует не только своим здоровьем, но и жизнью. Безопасность — главный приоритет: всегда нужно учитывать свои возможности, не рисковать без необходимости и соблюдать все правила альпинистской техники.

Максим Штыб

Спасатель, инструктор

По словам специалиста, походы в высокогорье сопряжены с серьёзными опасностями: внезапными изменениями погоды, лавинами и плохой видимостью. Чтобы минимизировать риск несчастных случаев, необходимо тщательно планировать маршрут. Опытные гиды, обладающие профессиональными навыками, могут правильно оценить обстановку и обеспечить безопасность туристов. Поэтому для организации таких туров крайне важно обращаться к специалистам, имеющим соответствующие знания и опыт.

При выборе простых туристических маршрутов особой физической подготовки обычно не требуется. Несколько дней предварительной адаптации организма вполне достаточно. Акклиматизацию проводят прямо в горных условиях, и часто она включена в программу коммерческой экскурсии.

«Важно иметь хорошее физическое здоровье: крепкую сердечно-сосудистую систему, выносливость, силу и хорошую координацию. Перед восхождением необходимо пройти медицинское обследование, чтобы исключить хронические заболевания и подготовить организм к нагрузкам», — добавил Штыб.

Ранее сообщалось, что спасатели больше не будут искать российскую альпинистку Наталью Наговицину, застрявшую в горах Киргизии. Погода стремительно ухудшается, приближается зима, и шансы на успешное спасение крайне малы.

