Застрявшая в горах Киргизии Наговицина могла продержаться максимум пять дней
Наталья Наговицина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022
Российская альпинистка Наталья Наговицина могла выживать на пике Победы в течение приблизительно пяти дней благодаря запасам альпинистского газа, переданным ей другими участниками группы. Такое предположение высказал в интервью ТАСС альпинист-спасатель Баир Батуев, который сам получил травму позвоночника при неудачной попытке эвакуации спортсменки.
«Дней пять, наверное, она могла бы прожить на тех запасах [альпинистского] газа. С [поломанной] ногой она могла там передвигаться, наковырять себе снега. Они (члены группы Лука Синигалья и Гюнтер Зигмунд — Прим. Life.ru) с ней ночевали в палатке. Они, скорее всего, набили снега ей», — пояснил Батуев.
Спасатель отметил, что оценить реальные шансы на выживание сложно из-за индивидуальных особенностей акклиматизации, приведя в пример быстро развивающийся отёк мозга и обморожение руки у другого участника восхождения Луки Синигальи.
Батуев охарактеризовал Наговицину как опытную альпинистку со вторым разрядом, имевшую восхождения на пятитысячники, но указал на недостаточный уровень физической подготовки для штурма пика Победы. По его словам, вся группа двигалась крайне медленно, что создавало дополнительные риски. Спасатель подчеркнул необходимость реформирования системы организации восхождений на сложные вершины в Киргизии, напомнив, что ранее на пик Победы допускались только альпинисты уровня не ниже кандидата в мастера спорта.
Как мы уже сообщали, 12 августа альпинистка Наталья Наговицина получила травму ноги на пике Победы, что помешало её самостоятельному спуску. Она находилась на отметке более 7000 метров. Скорее всего, она уже скончалась. Стоимость подъема её тела с такой значительной высоты оценивается в 100 тысяч долларов и осуществимо лишь к весне. В августе пять человек из различных государств также погибли на пике Победы.