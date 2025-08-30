Застрявшая в горах Киргизии Наговицина могла продержаться максимум пять дней

Российская альпинистка Наталья Наговицина могла выживать на пике Победы в течение приблизительно пяти дней благодаря запасам альпинистского газа, переданным ей другими участниками группы. Такое предположение высказал в интервью ТАСС альпинист-спасатель Баир Батуев, который сам получил травму позвоночника при неудачной попытке эвакуации спортсменки.

«Дней пять, наверное, она могла бы прожить на тех запасах [альпинистского] газа. С [поломанной] ногой она могла там передвигаться, наковырять себе снега. Они (члены группы Лука Синигалья и Гюнтер Зигмунд — Прим. Life.ru) с ней ночевали в палатке. Они, скорее всего, набили снега ей», — пояснил Батуев.

Спасатель отметил, что оценить реальные шансы на выживание сложно из-за индивидуальных особенностей акклиматизации, приведя в пример быстро развивающийся отёк мозга и обморожение руки у другого участника восхождения Луки Синигальи.