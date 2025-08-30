Альпинистов, пытавшихся спасти Наговицину, отправили на лечение в Москву
Наталья Наговицина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022
Альпинистов Баира Батуева и Александра Семёнова, получивших травмы при попытке спасения россиянки Натальи Наговициной на пике Победы, доставили в Москву для лечения. Об этом сообщил представитель российского посольства в Киргизии.
«Баир Батуев — один из шести спасателей, участвовавших в операции по эвакуации российской альпинистки Натальи Наговициной. 16 августа он находился на борту вертолёта, который потерпел жёсткую посадку в районе пика Победы. Все находившиеся на борту чудом остались живы, однако получили травмы», — цитирует представителя посольства РИА «Новости».
По словам дипломата, Батуев получил повреждения позвоночника, поэтому нуждается в профессиональной медицинской помощи. Его полёт был организован благодаря тесному сотрудничеству посольства с МИД России, МЧС и Минобороны Киргизии, а также авиакомпании «Аэрофлот». Оба альпиниста участвовали в сложной спасательной миссии, проведённой в экстремально трудных условиях высокогорья.
Напомним, что 12 августа альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу и не смогла сама спуститься с пика Победы. Она находилась на высоте более 7000 метров. Сейчас её, скорее всего, уже нет в живых. Снять тело с такой высоты можно будет только к весне за 100 тысяч долларов. В августе на пике Победы погибли пять человек из разных стран.