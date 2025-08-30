Альпинистов, пытавшихся спасти Наговицину, отправили на лечение в Москву

Альпинистов Баира Батуева и Александра Семёнова, получивших травмы при попытке спасения россиянки Натальи Наговициной на пике Победы, доставили в Москву для лечения. Об этом сообщил представитель российского посольства в Киргизии.

«Баир Батуев — один из шести спасателей, участвовавших в операции по эвакуации российской альпинистки Натальи Наговициной. 16 августа он находился на борту вертолёта, который потерпел жёсткую посадку в районе пика Победы. Все находившиеся на борту чудом остались живы, однако получили травмы», — цитирует представителя посольства РИА «Новости».