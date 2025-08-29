«Отчаянные усилия»: В Кремле рассказали о попытках спасти альпинистку Наговицину

Российские спасательные службы тесно взаимодействуют с киргизскими коллегами в операции по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов.

«Разумеется, российские власти и посредством нашего посольства, и МЧС имеют свои отлаженные каналы по сотрудничеству с нашими кыргызстанскими друзьями, они находятся в полном контакте, они синхронизируют свои действия», — подчеркнул представитель Кремля.