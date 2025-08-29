Мессенджер MAX
Регион
29 августа, 11:51

«Отчаянные усилия»: В Кремле рассказали о попытках спасти альпинистку Наговицину

Песков: Россия и Киргизия совместно спасают альпинистку Наговицину

Наталья Наговицина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022

Российские спасательные службы тесно взаимодействуют с киргизскими коллегами в операции по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов.

«Разумеется, российские власти и посредством нашего посольства, и МЧС имеют свои отлаженные каналы по сотрудничеству с нашими кыргызстанскими друзьями, они находятся в полном контакте, они синхронизируют свои действия», — подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что киргизские партнёры предпринимали отчаянные попытки для спасения жизни альпинистки.

Как сообщалось ранее, 12 августа альпинистка Наталья Наговицина оказалась в критической ситуации на пике Победы в Киргизии. Из-за перелома ноги она не может спуститься, находясь на высоте свыше 7000 метров. Большинство специалистов считают, что шансов на спасение у неё нет, и она, скорее всего, уже погибла. Спасательные операции затруднены из-за неблагоприятных погодных условий, которые также препятствуют доставке тела вниз. Ожидается, что это станет возможным не раньше весны, и расходы на такую операцию превысят 100 тысяч долларов. Следует отметить, что этот август оказался крайне опасным на пике Победы, унеся жизни пяти альпинистов из разных стран.

Алиса Хуссаин
