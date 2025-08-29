В МЧС объяснили, почему не могли спасти застрявшую на пике Победы россиянку Наговицину

Спасательная операция в отношении альпинистки Наговициной не была проведена МЧС России, поскольку инцидент произошёл на территории иностранного государства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ответ на запрос «Газеты.ru» в министерстве пояснили, что гуманитарное реагирование с привлечением российских спасательных сил за рубежом возможно исключительно по распоряжению первых лиц страны.