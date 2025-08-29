Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 09:42

В МЧС объяснили, почему не могли спасти застрявшую на пике Победы россиянку Наговицину

МЧС: Спасатели не могли вызволить Наговицину без распоряжения Правительства РФ

Наталья Наговицина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022

Наталья Наговицина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022

Спасательная операция в отношении альпинистки Наговициной не была проведена МЧС России, поскольку инцидент произошёл на территории иностранного государства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ответ на запрос «Газеты.ru» в министерстве пояснили, что гуманитарное реагирование с привлечением российских спасательных сил за рубежом возможно исключительно по распоряжению первых лиц страны.

«В ответ на ваш запрос сообщаем, что гуманитарное реагирование с привлечением сил и средств МЧС России на территории зарубежных государств осуществляется по распоряжению Президента и Правительства Российской Федерации», — ответили в ведомстве.

Появились первые фото Наговициной с переломом при попытке спасения с пика Победы
Появились первые фото Наговициной с переломом при попытке спасения с пика Победы

Напомним, 12 августа стало известно, что Наталья Наговицина не может спуститься с пика Победы в Киргизии из-за сломанной ноги и застряла на высоте более 7000 метров. Большинство экспертов сходятся во мнении, что к настоящему моменту альпинистка уже мертва. Спасатели не могут подняться к ней из-за плохой погоды, даже спустить тело можно будет только весной, а стоить это будет свыше 100 тысяч долларов. Только в этом августе пик Победы забрал жизни пяти скалолазов из разных уголков мира.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Киргизия
  • МЧС России
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar