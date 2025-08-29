В МЧС объяснили, почему не могли спасти застрявшую на пике Победы россиянку Наговицину
Наталья Наговицина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022
Спасательная операция в отношении альпинистки Наговициной не была проведена МЧС России, поскольку инцидент произошёл на территории иностранного государства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ответ на запрос «Газеты.ru» в министерстве пояснили, что гуманитарное реагирование с привлечением российских спасательных сил за рубежом возможно исключительно по распоряжению первых лиц страны.
«В ответ на ваш запрос сообщаем, что гуманитарное реагирование с привлечением сил и средств МЧС России на территории зарубежных государств осуществляется по распоряжению Президента и Правительства Российской Федерации», — ответили в ведомстве.
Напомним, 12 августа стало известно, что Наталья Наговицина не может спуститься с пика Победы в Киргизии из-за сломанной ноги и застряла на высоте более 7000 метров. Большинство экспертов сходятся во мнении, что к настоящему моменту альпинистка уже мертва. Спасатели не могут подняться к ней из-за плохой погоды, даже спустить тело можно будет только весной, а стоить это будет свыше 100 тысяч долларов. Только в этом августе пик Победы забрал жизни пяти скалолазов из разных уголков мира.