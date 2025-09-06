Мессенджер MAX
6 сентября, 13:40

Пёс, который смог: Хвостатый альпинист покорил Эльбрус и заодно весь Интернет

Бездомный пёс поднялся на вершину Эльбруса с альпинистами

Бездомная собака успешно совершила восхождение на западную вершину Эльбруса в составе группы альпинистов. Об этом рассказал инструктор группы Станислав, под руководством которого проходило восхождение.

«Дискомфорта он не испытывал, бегал на (высоте. — Прим.Life.ru) 5600 как на равнине», — добавил Станислав.

По словам инструктора, животное присоединилось к группе у приюта и отправилось в путь вместе со скалолазами в девять часов вечера. Пёс проделал весь ночной путь и достиг вершины высочайшей горы России в половине девятого утра. Видео с четвероногим альпинистом стало популярным в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что на Эльбрусе произошёл камнепад, в результате которого пострадала 35-летняя москвичка, восходившая на гору с друзьями. Она входила в состав незарегистрированной группы из восьми человек и получила травмы. Спасатели направились к месту происшествия, чтобы оказать помощь женщине.

