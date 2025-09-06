Пёс, который смог: Хвостатый альпинист покорил Эльбрус и заодно весь Интернет

Бездомная собака успешно совершила восхождение на западную вершину Эльбруса в составе группы альпинистов. Об этом рассказал инструктор группы Станислав, под руководством которого проходило восхождение.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 07_elbrus

«Дискомфорта он не испытывал, бегал на (высоте. — Прим.Life.ru) 5600 как на равнине», — добавил Станислав.

По словам инструктора, животное присоединилось к группе у приюта и отправилось в путь вместе со скалолазами в девять часов вечера. Пёс проделал весь ночной путь и достиг вершины высочайшей горы России в половине девятого утра. Видео с четвероногим альпинистом стало популярным в социальных сетях.