Пёс, который смог: Хвостатый альпинист покорил Эльбрус и заодно весь Интернет
Бездомный пёс поднялся на вершину Эльбруса с альпинистами
Бездомная собака успешно совершила восхождение на западную вершину Эльбруса в составе группы альпинистов. Об этом рассказал инструктор группы Станислав, под руководством которого проходило восхождение.
Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 07_elbrus
«Дискомфорта он не испытывал, бегал на (высоте. — Прим.Life.ru) 5600 как на равнине», — добавил Станислав.
По словам инструктора, животное присоединилось к группе у приюта и отправилось в путь вместе со скалолазами в девять часов вечера. Пёс проделал весь ночной путь и достиг вершины высочайшей горы России в половине девятого утра. Видео с четвероногим альпинистом стало популярным в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что на Эльбрусе произошёл камнепад, в результате которого пострадала 35-летняя москвичка, восходившая на гору с друзьями. Она входила в состав незарегистрированной группы из восьми человек и получила травмы. Спасатели направились к месту происшествия, чтобы оказать помощь женщине.
