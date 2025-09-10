«Растление молодого поколения»: В России предложили наказывать за сожжение учебников

В России предложили ввести административную ответственность для родителей и постановку подростков на профилактический учёт за публичное уничтожение учебников. Такой инициативой с Life.ru поделился депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Также он призвал усилить воспитательную работу в школах, разъясняя детям ценность знаний и уважительное отношение к учебной литературе.

Ранее глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина поделилась видео, где школьники в лесу сжигают целую гору учебников. По мнению Иванова, это явное неуважение.

Данные действия не только наносят материальный ущерб, но и демонстрируют глубокое неуважение к системе образования, труду учителей и базовым ценностям нашего общества. Это не детская шалость, это серьёзный социальный вызов. За подобными видео часто стоят деструктивные силы, которые пытаются расшатать нравственные устои нашей молодёжи. Мы обязаны на это решительно реагировать. Михаил Иванов Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

Иванов отметил, что такие действия отражают растление молодого поколения и попытку внушить им ненависть к знаниям, школе и стране.

«Кроме того, важнейшую роль должна играть профилактическая работа в школах. Необходимо усилить воспитательную компоненту в образовательном процессе, разъяснять детям ценность знаний и бережного отношения к книге как к источнику мудрости», — сказал он.

Для противодействия этому явлению он предложил внести изменения в законодательство, чтобы привлекать родителей к административной ответственности. Кроме того, подростков, уличённых в порче учебников, следует ставить на профилактический учёт в органы внутренних дел и органы опеки, а их семьи регулярно вызывать на беседы с участием школьных психологов и представителей родительских комитетов. Иванов подчеркнул, что цель таких мер — не наказание, а выявление причин поведения и оказание помощи семьям.