«Слово — не воробей»: Россияне рискуют загреметь за решётку за неосторожные сообщения в чатах

Россиян предупредили о серьёзных последствиях, вплоть до уголовного преследования, за действия в Сети. Об этом заявил адвокат Юрий Шофаренко.

«Ложные обвинения и клевета в адрес конкретных людей могут повлечь штраф до 1 млн рублей или лишение свободы сроком до двух лет. Угрозы убийством предусматривают до пяти лет лишения свободы. Публикация чужих фотографий или личной информации без согласия может повлечь до двух лет тюрьмы. Разглашение переписки или записи разговора — до одного года исправительных работ», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Особое внимание эксперт обратил на ответственность за оскорбление религиозных чувств (в виде штрафа до 300 тысяч рублей), публичное неуважение к представителям власти (санкция – до 40 тысяч рублей или год исправительных работ), а также за высказывания на почве национальной, расовой или религиозной вражды. По словам юриста, подобные правонарушения могут повлечь за собой как административный арест, так и уголовное дело по статье 282 УК РФ, предусматривающей наказание до пяти лет заключения.

Он также отметил, что за призывы к насильственным действиям против группы лиц предусмотрено до пяти лет лишения свободы, а за публичную демонстрацию запрещённой атрибутики – штрафы или тюремное заключение сроком до четырёх лет. Даже использование ненормативной лексики в онлайн-чатах может привести к штрафу, достигающему 100 тысяч рублей, отметил адвокат.

Шофаренко подчеркнул, что граждане, чьи честь и достоинство были задеты, имеют право на защиту своих интересов в рамках гражданского судопроизводства. Суд может вынести решение об удалении оскорбительной информации и взыскании компенсации за причинённый моральный вред.

«Даже в шутку не стоит писать то, что может быть расценено как оскорбление или клевета. Перед отправкой сообщения лучше подумать, не нарушает ли оно закон и не заденет ли других», — подытожил адвокат.