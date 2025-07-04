«До пяти лет лишения свободы»: Россияне рискуют сесть в тюрьму за ругань в домовом чате

Сообщения в домовом чате, содержащие признаки оскорблений, клеветы, угроз или возбуждения ненависти, могут повлечь как административную, так и уголовную ответственность, предупредил россиян юрист Илья Русяев. Он подчеркнул, что чаты считаются публичным пространством, поэтому там, как и в реальной жизни, агрессия недопустима.

По словам эксперта, штраф за ругань с использованием электронных средств, включая мессенджеры, может быть даже больше, чем при конфликте в реальной жизни. В случае использования электронных средств он может достигать от пяти до десяти тысяч рублей. А за клевету через домовой чат предусмотрено уголовное наказание в виде штрафа до миллиона рублей, обязательных работ до 240 часов или лишения свободы на срок до двух лет. Уголовная ответственность распространится и на угрозы убийством или причинение вреда здоровью.

«Особое внимание уделяется высказываниям, содержащим признаки возбуждения ненависти или вражды, а также унижения достоинства по признаку национальности, религии или принадлежности к социальной группе. В первый раз это может закончиться штрафом до 20 тысяч рублей, но в следующий уже будет применяться уголовное наказание — до пяти лет лишения свободы», — отметил собеседник «Москвы 24».