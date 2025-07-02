Ноготочки и тортики вышли из чата: Life.ru выяснил, какой информацией незаконно делиться с соседями

Житель Подмосковья получил штраф за размещение объявления о бытовых услугах в чате посёлка без нужной пометки. Мужчина опубликовал предложение своих услуг, и кто-то из соседей обратился в Московское областное УФАС, где выяснили, что сообщение не содержало пометки «реклама». В результате жителю выписали штраф в размере двух тысяч рублей. Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал Life.ru, какой информацией незаконно делиться с соседями.

«По закону любая информация, которая направлена на привлечение внимания к товару или услуге, формально может считаться рекламой — даже если она размещена в узком кругу, например, в домовом или поселковом чате. И если такая информация не помечена как реклама, то её могут расценить как нарушение», — предупреждает собеседник Life.ru.

Если человек просто делится личным мнением, например, рассказывает о том, что ему понравился маникюр, и предлагает помощь в такой форме, это не считается рекламой. Однако если речь идёт о конкретном предложении услуги без пометки, это уже попадает под нарушение законодательства, отмечает специалист. Любой участник чата вправе обратиться в антимонопольную службу, и в случае подтверждения факта отсутствия пометки нарушитель может получить штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей.

«С одной стороны, такие правила направлены на защиту потребителей. Люди должны понимать, что перед ними реклама, а не просто совет знакомого. С другой — возникают вопросы касательно повседневного общения. Особенно в замкнутых сообществах, таких как домовые чаты, где реклама носит неформальный характер», — добавил Бондарь.

Эксперт выразил надежду, что эта ситуация станет поводом для обсуждения и возможных изменений в законодательстве, которые будут учитывать особенности подобных публикаций. Пока же он рекомендует добавлять слово «реклама» в начало или конец сообщений, чтобы избежать штрафов.