В Дагестане задержали блогершу, торговавшую чаем для похудения с запрещённым веществом
Mash Gor: В Махачкале задержали блогершу за рекламу чая с запрещённым веществом
Обложка © Life.ru / Шедеврум
В Махачкале задержана инфлюенсер, распространявшая запрещённый сибутрамин под видом «чая для похудения». 35-летняя Джамиля Шапилова, имевшая 230 тысяч подписчиков в запрещённой соцсети, обещала потерю веса до 6 кг в месяц — «без диет и насилия». Однако розовое питьё, как выяснил Mash Gor, оказалось не таким уж безобидным.
Девушку задержали после рекламы чая с запрещёнкой. Видео © Telegram / Mash Gor
После полицейской слежки и контрольной закупки блогерша была взята с поличным при попытке переслать 240 граммов препарата за границу. Теперь жительнице Махачкалы вменяются статьи за контрабанду и незаконный оборот сильнодействующих веществ. Фигурантка находится под домашним арестом.
Ранее российские власти расширили список веществ, оборот которых в стране строго запрещён. Теперь в него включены дополнительно четырнадцать наименований психоактивных соединений. Нормативный акт, закрепляющий эти изменения, официально вступил в силу.