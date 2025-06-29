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29 июня, 10:00

В Дагестане задержали блогершу, торговавшую чаем для похудения с запрещённым веществом

Mash Gor: В Махачкале задержали блогершу за рекламу чая с запрещённым веществом

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Махачкале задержана инфлюенсер, распространявшая запрещённый сибутрамин под видом «чая для похудения». 35-летняя Джамиля Шапилова, имевшая 230 тысяч подписчиков в запрещённой соцсети, обещала потерю веса до 6 кг в месяц — «без диет и насилия». Однако розовое питьё, как выяснил Mash Gor, оказалось не таким уж безобидным.

Девушку задержали после рекламы чая с запрещёнкой. Видео © Telegram / Mash Gor

После полицейской слежки и контрольной закупки блогерша была взята с поличным при попытке переслать 240 граммов препарата за границу. Теперь жительнице Махачкалы вменяются статьи за контрабанду и незаконный оборот сильнодействующих веществ. Фигурантка находится под домашним арестом.

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Ранее российские власти расширили список веществ, оборот которых в стране строго запрещён. Теперь в него включены дополнительно четырнадцать наименований психоактивных соединений. Нормативный акт, закрепляющий эти изменения, официально вступил в силу.

Ольга Сливченко
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