В Дагестане задержали блогершу, торговавшую чаем для похудения с запрещённым веществом

В Махачкале задержана инфлюенсер, распространявшая запрещённый сибутрамин под видом «чая для похудения». 35-летняя Джамиля Шапилова, имевшая 230 тысяч подписчиков в запрещённой соцсети, обещала потерю веса до 6 кг в месяц — «без диет и насилия». Однако розовое питьё, как выяснил Mash Gor, оказалось не таким уж безобидным.

Девушку задержали после рекламы чая с запрещёнкой. Видео © Telegram / Mash Gor

После полицейской слежки и контрольной закупки блогерша была взята с поличным при попытке переслать 240 граммов препарата за границу. Теперь жительнице Махачкалы вменяются статьи за контрабанду и незаконный оборот сильнодействующих веществ. Фигурантка находится под домашним арестом.