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13 июня, 07:49

Расширен список запрещённых в России наркотических и психотропных веществ

Таблетки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergii Sobolevskyi

Таблетки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergii Sobolevskyi

Правительство РФ расширило перечень наркотических средств и психотропных веществ, запрещённых к обороту на территории страны. В обновлённый список включены 14 новых наименований. Постановление, утверждающее изменения, вступило в законную силу.

В новый перечень веществ, оборот которых строго контролируется из-за их высокой опасности для человека, как сообщает ТАСС, вошли особо вредные синтетические соединения. В частности, в списке фигурируют несколько разновидностей каннабиноидов и опиоидов, в том числе такие как флуонитазен, норизотонитазен и гексагидроканнабинол.

Одновременно с этим правительство внесло изменения в правила, определяющие размеры партий мефедрона, квалифицируемые как крупные и особо крупные. Теперь по законодательству значительным размером считается 0,2 грамма, крупным — 1 грамм (ранее 2,5 грамма), а особо крупным — 200 граммов (вместо прежних 500 граммов).

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Ранее Life.ru сообщал, что в 2025 году на развитие здравоохранения в России будет выделено на 1 триллион рублей больше, чем в прошлом. Минздрав расширит перечень доступных для населения медицинских услуг.

Мария Любицкая
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