В Госдуме предложили лечить пациентов с редкими болезнями за счёт государства

Партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРПЗ) выступила с инициативой перевести всех пациентов с орфанными заболеваниями на федеральное финансирование терапии. Как отметил лидер фракции Сергей Миронов, действующая система, разделяющая больных на две группы (федерального и регионального финансирования), создаёт неравенство в доступе к лечению, которое зависит от места проживания и бюджетных возможностей субъектов РФ.

«Речь об очень редких болезнях, но их лечение крайне дорого. Подчас лекарства для одного пациента на год стоят столько же, сколько составляет весь региональный бюджет на лечение льготников. В итоге регионы не могут исполнить свои обязательства», — сказал политик в беседе с 360.ru.

Госдума трижды отклонила предложение об отмене градации пациентов на группы, несмотря на соответствующее постановление Конституционного суда в 2024 году. В ответ правительство разработало альтернативное предложение — перевод пациентов на федеральное финансирование при неспособности регионов обеспечить лечение. Однако как отметил Сергей Миронов, данный подход фактически сохранит неравенство в доступности медицинской помощи, поскольку регионам придётся доказывать свою несостоятельность по специальным критериям, которые ещё предстоит разработать.

После принятия в первом чтении правительственной инициативы, фракция «Справедливая Россия — За правду» анонсировала внесение поправок ко второму чтению. Парламентарии намерены предложить перевести всех пациентов с редкими заболеваниями на полное федеральное обеспечение, что позволит устранить существующую региональную дифференциацию в оказании медицинской помощи.