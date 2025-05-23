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Регион
23 мая, 11:43

«Качество лечения улучшается»: Жителям Подмосковья рассказали о важности профилактики ВИЧ

Главный специалист Подмосковья по ВИЧ Яппаров напомнил о важности профилактики

Врач в лаборатории. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Врач в лаборатории. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Жители Московской области всё чаще проходят тестирование на вирус иммунодефицита, рассказал главный внештатный специалист регионального Минздрава по ВИЧ Рафаэль Яппаров. По его словам, в прошлом году в регионе было проведено более 2,8 миллиона профильных обследований с начала 2025 года — ещё свыше 970 тысяч.

Сдавать анализы на ВИЧ в Подмосковье можно в любой поликлинике. Также с 2022 года в регионе работают мобильные бригады, которые посещают отдалённые территории, чтобы проверить здоровье тех, кто не может самостоятельно добраться до медучреждения. Все результаты исследований на ВИЧ являются строго анонимными.

Назван препарат, который способен на полгода предотвратить заражение ВИЧ-инфекцией
Назван препарат, который способен на полгода предотвратить заражение ВИЧ-инфекцией

Жители региона с ВИЧ получают качественную медицинскую помощь, включая стационарное лечение. С момента постановки диагноза до начала терапии может пройти всего один день. Подмосковье полностью обеспечено необходимыми препаратами, что способствует эффективной поддержке здоровья пациентов и сохранению их привычного образа жизни.

Эксперт добавил, что благодаря профилактическим мерам уровень заболеваемости ВИЧ в Подмосковье значительно ниже среднего уровня по России. Особенно заметен спад числа инфицированных среди молодёжи. При этом в текущем году планируется увеличить объём проводимых исследований и открыть специализированные центры в наиболее проблемных районах.

«Качество проводимого лечения ежегодно улучшается, наша работа требует дальнейшего совершенствования, и благодаря поддержке правительства, Минздрава и населения мы добьёмся практически всех целей, в том числе — повышения продолжительности жизни», — заключил собеседник 360.ru

Учёный назвал причину роста заболеваемости ВИЧ в России
Учёный назвал причину роста заболеваемости ВИЧ в России

Ранее врачи раскрыли смертельную опасность «спящих» вирусов, которые могут долгое время оставаться в организме, не проявляя себя после заражения. Они способны годами ждать благоприятных условий для размножения и проявиться только после ослабления иммунитета.

Борис Эльфанд
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