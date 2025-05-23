«Качество лечения улучшается»: Жителям Подмосковья рассказали о важности профилактики ВИЧ

Жители Московской области всё чаще проходят тестирование на вирус иммунодефицита, рассказал главный внештатный специалист регионального Минздрава по ВИЧ Рафаэль Яппаров. По его словам, в прошлом году в регионе было проведено более 2,8 миллиона профильных обследований с начала 2025 года — ещё свыше 970 тысяч.

Сдавать анализы на ВИЧ в Подмосковье можно в любой поликлинике. Также с 2022 года в регионе работают мобильные бригады, которые посещают отдалённые территории, чтобы проверить здоровье тех, кто не может самостоятельно добраться до медучреждения. Все результаты исследований на ВИЧ являются строго анонимными.

Жители региона с ВИЧ получают качественную медицинскую помощь, включая стационарное лечение. С момента постановки диагноза до начала терапии может пройти всего один день. Подмосковье полностью обеспечено необходимыми препаратами, что способствует эффективной поддержке здоровья пациентов и сохранению их привычного образа жизни.

Эксперт добавил, что благодаря профилактическим мерам уровень заболеваемости ВИЧ в Подмосковье значительно ниже среднего уровня по России. Особенно заметен спад числа инфицированных среди молодёжи. При этом в текущем году планируется увеличить объём проводимых исследований и открыть специализированные центры в наиболее проблемных районах.

«Качество проводимого лечения ежегодно улучшается, наша работа требует дальнейшего совершенствования, и благодаря поддержке правительства, Минздрава и населения мы добьёмся практически всех целей, в том числе — повышения продолжительности жизни», — заключил собеседник 360.ru