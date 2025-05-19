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19 мая, 09:08

Учёный назвал причину роста заболеваемости ВИЧ в России

Академик Покровский: Новых лекарств от ВИЧ нет из-за отсутствия финансирования

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vita_Dor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vita_Dor

Ряд российских научных центров ведут разработку инновационных лекарственных средств, способных приблизить медицину к победе над ВИЧ. Однако как сообщил «Газете.ru» академик РАН Вадим Покровский, возглавляющий отдел эпидемиологии и профилактики СПИД в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, эти перспективные разработки пока не могут перейти к стадии клинических исследований из-за недостаточного финансирования.

«У нас есть один старый препарат фосфазид — он чисто российского производства. Изобретен ещё, по-моему, в 80-х годах, но продолжает использоваться. В некоторых случаях он даже эффективнее, чем некоторые новые, к которым вирус выработал защиту. Есть ещё один новее, но формула его лет десять назад была закуплена у иностранной компании, и по действию он тоже не новый. Проблема в том, что у нас научные исследования по ВИЧ-инфекции планово не финансируются», — рассказал учёный.

Покровский отметил отсутствие национальной программы по ВИЧ, что, по его мнению, является причиной отставания России в борьбе с инфекцией. Он привёл сравнительные данные: по уровню заболеваемости и смертности от ВИЧ наша страна опережает США в пересчёте на душу населения, а по абсолютному числу нуждающихся в терапии пациентов превосходит все европейские страны.

Особое внимание эксперт уделил изменению структуры заражения. В настоящее время, как отметил Покровский, преобладает гетеросексуальный путь передачи инфекции, чему способствует распространённая в России модель серийной моногамии — практика последовательной смены партнёров в течение жизни. По его словам, к 40 годам многие успевают сменить до десяти гражданских партнёров, не считая кратковременных связей.

Покровский констатировал отсутствие общественной дискуссии по этому вопросу и недостаток научных исследований сексуального поведения россиян. Он также обратил внимание на тревожную тенденцию: согласно данным опросов, уровень информированности населения о ВИЧ-инфекции продолжает снижаться.

Назван препарат, который способен на полгода предотвратить заражение ВИЧ-инфекцией
Назван препарат, который способен на полгода предотвратить заражение ВИЧ-инфекцией

Ранее американские исследователи из Стэнфордского университета выяснили, что соединение EBC-46, которое известно своими противораковыми свойствами, обладает значительным потенциалом в борьбе с ВИЧ. В ходе исследования учёные испытали 15 аналогов EBC-46 на латентных клетках, инфицированных ВИЧ. Некоторые из них сумели активировать до 90% дремлющих клеток, что в четыре раза превосходит эффективность ранее самого мощного препарата — бриостатина.

Александра Мышляева
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