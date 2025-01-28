Новое лекарство от рака может победить ВИЧ
SciAdv: Лекарство от рака EBC-46 обладает большим потенциалом в борьбе с ВИЧ
Американские исследователи из Стэнфордского университета выяснили, что соединение EBC-46, которое известно своими противораковыми свойствами, обладает значительным потенциалом в борьбе с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Science Advances (SciAdv).
EBC-46 (тигиланол тиглат) естественным образом содержится в плодах дерева румянца, произрастающего на северо-востоке Австралии. Это вещество взаимодействует с ферментом протеинкиназа C (PKC), который играет важную роль в клеточных процессах, связанных с ВИЧ, раком и другими заболеваниями. Кроме того, EBC-46 активирует спящие клетки, в которых находится вирус, делая его более уязвимым для иммунотерапии.
Всего в ходе исследования учёные протестировали 15 аналогов EBC-46 на латентных ВИЧ-инфицированных клетках. Некоторые смогли активировать до 90 процентов спящих клеток. Это в четыре раза эффективнее, чем у самого мощного известного ранее средства — бриостатина.
EBC-46 уже получило одобрение в США для лечения сарком мягких тканей у людей и успешно используется в ветеринарной практике для лечения опухолей у собак. Следующий этап исследований включает испытания на животных моделях ВИЧ с целью подготовки к клиническим испытаниям на людях.
Ранее сообщалось, что в России завершается трёхлетний цикл исследований, посвящённых созданию новых вакцин для борьбы с онкологическими заболеваниями. В настоящее время продолжаются клинические испытания, направленные на лечение различных форм рака, включая меланому, рак кожи и злокачественные опухоли головного мозга. Учёные уже сейчас считают, что отечественная вакцина от рака перенастраивает иммунную систему и запускает процессы уничтожения опухолей и метастаз, не затрагивая при этом здоровые клетки. Предположительно, первые пациенты получат разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи онковакцину уже осенью.
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