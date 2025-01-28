Новое лекарство от рака может победить ВИЧ

Американские исследователи из Стэнфордского университета выяснили, что соединение EBC-46, которое известно своими противораковыми свойствами, обладает значительным потенциалом в борьбе с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Science Advances (SciAdv).

EBC-46 (тигиланол тиглат) естественным образом содержится в плодах дерева румянца, произрастающего на северо-востоке Австралии. Это вещество взаимодействует с ферментом протеинкиназа C (PKC), который играет важную роль в клеточных процессах, связанных с ВИЧ, раком и другими заболеваниями. Кроме того, EBC-46 активирует спящие клетки, в которых находится вирус, делая его более уязвимым для иммунотерапии.

Всего в ходе исследования учёные протестировали 15 аналогов EBC-46 на латентных ВИЧ-инфицированных клетках. Некоторые смогли активировать до 90 процентов спящих клеток. Это в четыре раза эффективнее, чем у самого мощного известного ранее средства — бриостатина.