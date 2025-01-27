Названы категории россиян, которые получат право бесплатно привиться от рака
Юрист Русяев: Россияне смогут бесплатно привиться от рака при решении врача
Россияне получат шанс бесплатно вакцинироваться от онкологии, в случае соответствия нескольким критериям, при этом каждая доза препарата будет иметь индивидуальный «чертёж» под конкретного пациента. Об этом Life.ru рассказал управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев.
Вакцина разработана индивидуально для каждого пациента, поэтому в каждом случае нужно анализировать генетические и молекулярные характеристики опухоли. Причём искусственный интеллект играет важную роль в создании индивидуального «чертежа» препарата, который изготавливается в течение одной недели
Пациенты, соответствующие критериям, получат вакцину бесплатно, напомнил Русяев. Он объяснил, что согласно законодательству, лица с диагнозами злокачественных новообразований имеют право на бесплатное медицинское обеспечение, включая диагностику, лечение и реабилитацию. Это распространяется на предоставление как включённых в перечень жизненно необходимых препаратов, так и на инновационные средства, такие как онковакцина, при условии решения врачебной комиссии, продолжил юрист.
Для участия в клинических испытаниях и дальнейшего лечения вакциной необходимо выполнение ряда условий. Пациенты должны быть в возрасте от 18 до 75 лет, с подтверждённым диагнозом и общим состоянием здоровья, соответствующим шкале ECOG 0-2. С момента последнего курса лечения должно пройти не менее двух недель. Эти строгие критерии направлены на обеспечение безопасности и эффективности применения препарата, отметил Русяев.
«После получения разрешения в августе 2025 года вакцинация станет частью государственной программы лечения онкологических заболеваний, финансируемой из бюджета. Медицинские учреждения, осуществляющие вакцинацию, получат компенсацию затрат от государства. Это гарантирует доступность терапии для пациентов независимо от их финансового положения», — заключил собеседник Life.ru.
Напомним, что отечественная вакцина перенастраивает иммунную систему и запускает процессы уничтожения опухолей и метастаз, не затрагивая при этом здоровые клетки. Предположительно, первые пациенты получат разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи онковакцину уже в сентябре этого года. Препарат будет вводиться не только людям с первичной меланомой, но и тем, кто уже прошёл некоторые стадии лечения.
Kandinsky 3.1 / Life.ru