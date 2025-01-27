Названы категории россиян, которые получат право бесплатно привиться от рака

Россияне получат шанс бесплатно вакцинироваться от онкологии, в случае соответствия нескольким критериям, при этом каждая доза препарата будет иметь индивидуальный «чертёж» под конкретного пациента. Об этом Life.ru рассказал управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев.

Вакцина разработана индивидуально для каждого пациента, поэтому в каждом случае нужно анализировать генетические и молекулярные характеристики опухоли. Причём искусственный интеллект играет важную роль в создании индивидуального «чертежа» препарата, который изготавливается в течение одной недели Илья Русяев управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист

Пациенты, соответствующие критериям, получат вакцину бесплатно, напомнил Русяев. Он объяснил, что согласно законодательству, лица с диагнозами злокачественных новообразований имеют право на бесплатное медицинское обеспечение, включая диагностику, лечение и реабилитацию. Это распространяется на предоставление как включённых в перечень жизненно необходимых препаратов, так и на инновационные средства, такие как онковакцина, при условии решения врачебной комиссии, продолжил юрист.

Для участия в клинических испытаниях и дальнейшего лечения вакциной необходимо выполнение ряда условий. Пациенты должны быть в возрасте от 18 до 75 лет, с подтверждённым диагнозом и общим состоянием здоровья, соответствующим шкале ECOG 0-2. С момента последнего курса лечения должно пройти не менее двух недель. Эти строгие критерии направлены на обеспечение безопасности и эффективности применения препарата, отметил Русяев.