Назван препарат, который способен на полгода предотвратить заражение ВИЧ-инфекцией
Академик Покровский: Укол ленакапавира предотвращает заражение ВИЧ на полгода
Уколы. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Академик РАН Вадим Покровский, руководитель отдела эпидемиологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, сообщил о перспективном средстве профилактики ВИЧ – препарате ленакапавир. В интервью «Газете.ru» он рассказал, что инъекции этого препарата, вводимые раз в полгода, могут предотвратить заражение.
В ходе эксперимента с участием африканских женщин было установлено, что подкожные инъекции этого препарата, проводимые раз в полгода, значительно снижают риск заражения.
«Когда ленакапавир вводили подкожно в Африке девушкам и женщинам, то, в отличие от женщин, получавших плацебо, из них в течение года никто ВИЧ не заразился. И самое главное, этот препарат вводился только один раз в полгода», — заявил специалист.
Покровский отметил, что в настоящее время продолжаются исследования препарата с аналогичным действием, но предназначенного для внутримышечного введения раз в год.
Вопрос регистрации ленакапавира в России пока остаётся открытым.
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