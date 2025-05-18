Назван препарат, который способен на полгода предотвратить заражение ВИЧ-инфекцией

Академик РАН Вадим Покровский, руководитель отдела эпидемиологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, сообщил о перспективном средстве профилактики ВИЧ – препарате ленакапавир. В интервью «Газете.ru» он рассказал, что инъекции этого препарата, вводимые раз в полгода, могут предотвратить заражение.

В ходе эксперимента с участием африканских женщин было установлено, что подкожные инъекции этого препарата, проводимые раз в полгода, значительно снижают риск заражения.

«Когда ленакапавир вводили подкожно в Африке девушкам и женщинам, то, в отличие от женщин, получавших плацебо, из них в течение года никто ВИЧ не заразился. И самое главное, этот препарат вводился только один раз в полгода», — заявил специалист.

Покровский отметил, что в настоящее время продолжаются исследования препарата с аналогичным действием, но предназначенного для внутримышечного введения раз в год.

Вопрос регистрации ленакапавира в России пока остаётся открытым.