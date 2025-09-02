Юрист рассказал, законно ли ругаться в родительском чате и не сдавать родкому деньги «на шторы»

Родительский комитет в школе — это не организация, а просто собрание добровольцев, которые выступают связующим звеном между школой и родителями. Однако часто между мамами и папами учеников возникают споры и ссоры, особенно при сборе денег на нужды детей и класса, мероприятия и поездки. О том, как реагировать на просьбы родкомов и как законно поругаться в чате, — Life.ru рассказал юрист, председатель общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков.

По его словам, никто не обязан делать взносы — тем более в школах сейчас это запрещено. Любые незаконные сборы — это нарушение, и их можно оспорить. Если конфликт зашёл слишком далеко, можно обратиться в полицию или прокуратуру. Но ни один родитель не обязан платить за букеты, конфеты, машины или диваны — всё это сейчас обеспечивается за счёт государственных или муниципальных средств.

Родители могут дарить подарки учителям — например, на 1 Сентября. Если родительский комитет решил собрать по 500 рублей на букет, а другие родители не согласны или хотят другой букет, то они могут просто подарить свой — это их право. Отказаться от участия в таких сборах законно, и требовать деньги — уже мошенничество, что карается по статье 159 Уголовного кодекса. Родитель может просто сказать: «Я не буду скидываться, подарю сам». Иван Курбаков Юрист, председатель общественной организации «Отцы рядом»

Как бороться с неправомерными требованиями? В основном — через предупреждение (например, в родительском чате), советует юрист. Также родитель может отказаться от участия в таких сборах, подписав соответствующее соглашение. В случае злоупотреблений председателя комитета можно его переизбрать или отказаться от его полномочий.

Все действия родительского комитета должны быть добровольными: никто не может заставлять делать взносы или пожертвования, подчёркивает эксперт. У каждого учреждения есть устав, в котором прописаны правила — например, о форме одежды или времени прихода. Всё остальное — за пределами законодательства.