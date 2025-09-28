Зарплаты станут выше, а мошенников прижмут: С 1 октября россиян ждёт ряд изменений

В октябре в России вступает в силу ряд важных финансовых изменений, сообщает RG.ru. Ключевые нововведения затронут как обычных граждан, так и предпринимателей.

Отдельные категории бюджетников и силовиков получат повышение заработной платы со средним индексом 7,6%. Конкретный размер прибавки будет зависеть от структуры доходов каждого сотрудника. Для сравнения, в прошлом году индексация составляла 5,1%.

Предприниматели и самозанятые смогут оформлять кредитные каникулы сроком до шести месяцев. Это право можно использовать один раз в пять лет по каждому кредиту, полученному после 1 марта 2024 года. Исключение составляют бизнесмены, находящиеся в процессе банкротства или ликвидации.

С 22 октября микрофинансовые организации получат доступ к программам государственной ипотеки. Они смогут выдавать кредиты по семейной, дальневосточной, арктической и IT-программам. Конкретные условия и ставки будут устанавливаться регионами.

Крупнейшие банки внедрят в мобильные приложения специальную кнопку для быстрого сообщения о подозрительных операциях. Это поможет клиентам оперативно предупреждать банк о возможных мошеннических переводах.

Ранее сообщалось, что два банка из топ-20 повысили ставки по вкладам после решения ЦБ. Согласно данным аналитиков, один банк повысил ставку по трёхмесячным вкладам на 0,2 процентного пункта, одновременно снизив предложения по другим срокам, а другой увеличил доходность полугодовых депозитов на 0,4 п.п.