Россияне массово жалуются на обнуление банками лимитов по кредиткам

Россияне всё чаще выражают недовольство резким сокращением финансовыми организациями доступных лимитов по кредитным картам. Банки объясняют свои действия стремлением уменьшить закредитованность клиентов, чтобы избежать необходимости формирования крупных резервов и соблюсти регуляторные требования Центробанка (ЦБ), пишет газета «Известия».

Авторы материала уточнили, что в ряде случаев уведомления об аннулировании кредитного лимита доходили до потребителей уже после фактического введения изменений. В результате даже добросовестные заёмщики, регулярно использовавшие льготный период и избегавшие просрочек, оказались в ситуации, когда транзакции блокируются, и оплата текущих нужд становится невозможной.

Представители финансового сектора подчёркивают, что пересмотр кредитных лимитов является обычной практикой, применяемой к клиентам, демонстрирующим повышенный уровень риска, высокую задолженность или имеющим просроченные платежи. Аналитики, в свою очередь, отмечают, что кредитные карты становятся менее привлекательными для банков, так как клиенты, погашающие задолженность в течение льготного периода, фактически пользуются кредитными средствами без процентов.