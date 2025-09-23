Россияне массово жалуются на обнуление банками лимитов по кредиткам
Известия: Банки стали массово обнулять лимиты россиян по кредитным картам
Обложка © Shuttertock / FOTODOM / fizkes
Россияне всё чаще выражают недовольство резким сокращением финансовыми организациями доступных лимитов по кредитным картам. Банки объясняют свои действия стремлением уменьшить закредитованность клиентов, чтобы избежать необходимости формирования крупных резервов и соблюсти регуляторные требования Центробанка (ЦБ), пишет газета «Известия».
Авторы материала уточнили, что в ряде случаев уведомления об аннулировании кредитного лимита доходили до потребителей уже после фактического введения изменений. В результате даже добросовестные заёмщики, регулярно использовавшие льготный период и избегавшие просрочек, оказались в ситуации, когда транзакции блокируются, и оплата текущих нужд становится невозможной.
Представители финансового сектора подчёркивают, что пересмотр кредитных лимитов является обычной практикой, применяемой к клиентам, демонстрирующим повышенный уровень риска, высокую задолженность или имеющим просроченные платежи. Аналитики, в свою очередь, отмечают, что кредитные карты становятся менее привлекательными для банков, так как клиенты, погашающие задолженность в течение льготного периода, фактически пользуются кредитными средствами без процентов.
А ранее Life.ru сообщал, что Центробанк с 1 сентября ввёл период охлаждения при оформлении кредитов. По данным регулятора, данная мера призвана защитить россиян от мошенников, которые часто вынуждают людей брать кредиты и тут же отдавать деньги злоумышленникам.