Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 08:08

Россияне массово жалуются на обнуление банками лимитов по кредиткам

Известия: Банки стали массово обнулять лимиты россиян по кредитным картам

Обложка © Shuttertock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shuttertock / FOTODOM / fizkes

Россияне всё чаще выражают недовольство резким сокращением финансовыми организациями доступных лимитов по кредитным картам. Банки объясняют свои действия стремлением уменьшить закредитованность клиентов, чтобы избежать необходимости формирования крупных резервов и соблюсти регуляторные требования Центробанка (ЦБ), пишет газета «Известия».

Авторы материала уточнили, что в ряде случаев уведомления об аннулировании кредитного лимита доходили до потребителей уже после фактического введения изменений. В результате даже добросовестные заёмщики, регулярно использовавшие льготный период и избегавшие просрочек, оказались в ситуации, когда транзакции блокируются, и оплата текущих нужд становится невозможной.

Представители финансового сектора подчёркивают, что пересмотр кредитных лимитов является обычной практикой, применяемой к клиентам, демонстрирующим повышенный уровень риска, высокую задолженность или имеющим просроченные платежи. Аналитики, в свою очередь, отмечают, что кредитные карты становятся менее привлекательными для банков, так как клиенты, погашающие задолженность в течение льготного периода, фактически пользуются кредитными средствами без процентов.

Два крупных банка повысили ставки по депозитам после снижения ключевой ставки
Два крупных банка повысили ставки по депозитам после снижения ключевой ставки

А ранее Life.ru сообщал, что Центробанк с 1 сентября ввёл период охлаждения при оформлении кредитов. По данным регулятора, данная мера призвана защитить россиян от мошенников, которые часто вынуждают людей брать кредиты и тут же отдавать деньги злоумышленникам.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar