Два крупных банка повысили ставки по депозитам после снижения ключевой ставки

После того как Банк России в середине сентября снизил ключевую ставку до 17% годовых, большинство крупных банков последовали его примеру и уменьшили проценты по вкладам. Однако на общем фоне выделились два банка из топ-20, которые, наоборот, немного повысили ставки по отдельным депозитным продуктам. Об этом сообщили в пресс-службе финансового маркетплейса «Финуслуги».

Согласно данным аналитиков, один банк повысил ставку по трёхмесячным вкладам на 0,2 процентного пункта, одновременно снизив предложения по другим срокам, а другой увеличил доходность полугодовых депозитов на 0,4 п.п. Несмотря на это повышение, ставки по данным продуктам остаются на 1,3-2 п.п. ниже ключевой.

Наиболее значительное снижение за период с 1 по 22 сентября зафиксировано по годовым вкладам — 0,63 п.п., тогда как трёхмесячные депозиты подешевели на 0,48 п.п., а полугодовые — на 0,39 п.п.

По состоянию на 22 сентября средняя ставка по трёхмесячным вкладам в 20 крупнейших банках составляет 15,25% годовых, по полугодовым — 14,33%, по годовым — 13,06%. Расчёт индекса осуществляется как среднее арифметическое максимальных ставок по депозитам на 100 тысяч рублей сроком размещения 3, 6 и 12 месяцев.