В ЦБ назвали возможные сроки снижения ключевой ставки до однозначных значений

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов допустил возможность снижения ключевой ставки до однозначных значений к концу 2026 года. Об этом он заявил в ходе XVI фестиваля науки юга России в Ростове-на-Дону, назвав данный сценарий возможным, но не предопределённым.

«В июле у нас был обновлённый прогноз: на следующий год прогноз среднегодового значения ключевой ставки 12-13%. Это означает, что, если, например, к концу этого года ставка продолжит снижаться, предположим, если она будет к концу этого года 15%, теоретически нельзя исключать, что к концу следующего года она может быть однозначной», — сказал Тремасов.

Текущий прогноз ЦБ на следующий год предполагает среднегодовое значение ключевой ставки в диапазоне 12-13%, что оставляет пространство для манёвра в зависимости от экономической ситуации.