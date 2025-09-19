ЦБ сравнил высокую ключевую ставку с жаропонижающим для экономики

Высокая ключевая ставка необходима для охлаждения перегретой экономики, поскольку сдерживает растущий спрос, опережающий возможности предложения. Об этом Банк России сообщил в телеграм-канале.

«Можно сказать, что высокая ключевая ставка сейчас — это жаропонижающая таблетка для температурящей экономики. Горько, но необходимо. Высокие ставки позволяют охладить высокий, растущий спрос, который опережает рост предложения», — отмечает ЦБ.

Регулятор пояснил, что в нынешних условиях низкие ставки не являются решением проблем, а, напротив, лишь усугубляют их. В ЦБ подчёркивают, что рост производства сегодня упирается не в доступность денег, а в ограниченность ресурсов, главным из которых является дефицит квалифицированных кадров.

По мнению экспертов ЦБ, накачка экономики дешёвыми деньгами не ликвидирует это ограничение, а лишь разгонит инфляцию. Компании, получив доступ к дешёвым кредитам, начнут ещё активнее конкурировать за недостающие ресурсы, что приведёт к дальнейшему росту издержек и потребительских цен.