Стало известно, как изменилась средняя ставка по ипотеке с начала года
Дом.РФ: Средняя ставка по рыночной ипотеке снизились в РФ до 22%
С начала года средняя ставка по рыночной ипотеке на новостройки в топ-20 российских банков упала на 7,32 процентных пункта, достигнув к середине сентября 21,66%. Об этом следует из данных единой инфосистемы жилищного строительства госкомпании «Дом.РФ».
Согласно этим данным, средневзвешенная ставка по ипотеке на вторичном рынке с начала года упала на 7,83 п.п., составив 21,56%. По информации «Дом.РФ», текущие ипотечные ставки практически не отличаются от прошлогодних. Год назад средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на первичное жильё составляла 21,27%, а на вторичное – 21,3%.
Ранее совет директоров Банка России принял решение о третьем последовательном снижении ключевой ставки на 100 базисных пунктов — до 17% годовых. Мера, как отмечается, принята в связи с уверенным восстановлением экономики страны, достижением докризисных темпов роста и существенным ростом кредитования.