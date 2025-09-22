Стало известно, как изменилась средняя ставка по ипотеке с начала года

С начала года средняя ставка по рыночной ипотеке на новостройки в топ-20 российских банков упала на 7,32 процентных пункта, достигнув к середине сентября 21,66%. Об этом следует из данных единой инфосистемы жилищного строительства госкомпании «Дом.РФ».