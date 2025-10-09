ХАМАС освободит всех выживших заложников 11 октября

Представители палестинского движения ХАМАС планируют освободить всех выживших израильских заложников в субботу, 11 октября. Об этом сообщает израильское издание Times of Israel, ссылаясь на два источника, знакомые с ходом переговоров.

Напомним, что Израиль и ХАМАС подписали в Египте первый этап соглашения по урегулированию конфликта в секторе Газа. Президент Штатов Дональд Трамп сообщил, что это означает, что все заложники вскоре вернутся домой. Трамп назвал это событие «великим днём для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех соседних стран и США».