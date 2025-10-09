Валдайский форум
8 октября, 23:42

ХАМАС освободит всех выживших заложников 11 октября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / iunewind

Представители палестинского движения ХАМАС планируют освободить всех выживших израильских заложников в субботу, 11 октября. Об этом сообщает израильское издание Times of Israel, ссылаясь на два источника, знакомые с ходом переговоров.

«ХАМАС освободит всех оставшихся в живых заложников в субботу», — уточняет издание.

Трамп допустил визит на Ближний Восток для договора по Газе в конце недели
Напомним, что Израиль и ХАМАС подписали в Египте первый этап соглашения по урегулированию конфликта в секторе Газа. Президент Штатов Дональд Трамп сообщил, что это означает, что все заложники вскоре вернутся домой. Трамп назвал это событие «великим днём для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех соседних стран и США».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Лия Мурадьян
