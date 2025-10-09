Трамп: Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного договора

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали начальную стадию соглашения по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Это означает, что все заложники будут освобождены очень скоро, а Израиль выведет свои войска до согласованной линии в качестве первых шагов к сильному, долговременному и вечному миру», — отметил он.

Трамп описал эту ситуацию как «великий день для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех соседних стран и США». Он выразил благодарность посредникам из Катара, Египта и Турции, которые активно участвуют в переговорах.

После этого заявления американского лидера премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду на возвращение всех удерживаемых в секторе Газа заложников.

«С божьей помощью вернем их всех домой», — заявил Нетаньяху,

Ранее Трамп заявил, что стороны близки к завершению конфликта. В связи с этим он может посетить Ближний Восток 11 или 12 октября. Президент также не исключил возможность визита в сектор Газа.