8 октября, 23:05

Reuters: ХАМАС и Египет вносят последние поправки в соглашение по Газе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio

Лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя и глава египетской разведки проводят встречу для внесения последних поправок в «историческое» соглашение по Газе. Об этом сообщает агентство Reuters с ссылкой на информированный источник.

«Глава ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя встречается с главой египетской разведки, чтобы внести последние штрихи в «историческое» соглашение по Газе», — передает агентство.

Источник уточнил, что о соглашении могут объявить 9 октября.

Напомним, 6 октября делегация ХАМАС прибыла в Египет для участия в переговорах с Израилем о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников. Стороны обсуждали отвод израильских войск и возможные шаги по реализации плана урегулирования, предложенного президентом США Дональдом Трампом.

