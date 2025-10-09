Трамп заявил, что заложники ХАМАС вернутся домой 13 октября

Президент США Дональд Трамп заявил, что заложники палестинского движения ХАМАС вернутся домой 13 октября. Освобождение людей стало условием первого этапа соглашения с Израилем по регулированию конфликта в секторе Газа.

«Пока мы говорим, столько всего происходит, чтобы заложники были освобождены. Они все вернутся в понедельник. В том числе тела погибших», — отметил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Ранее израильские СМИ сообщали, что представители ХАМАС планируют отпустить всех выживших израильских заложников в ближайшую субботу, 11 октября.