Трамп заявил, что заложники ХАМАС вернутся домой 13 октября
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed
Президент США Дональд Трамп заявил, что заложники палестинского движения ХАМАС вернутся домой 13 октября. Освобождение людей стало условием первого этапа соглашения с Израилем по регулированию конфликта в секторе Газа.
«Пока мы говорим, столько всего происходит, чтобы заложники были освобождены. Они все вернутся в понедельник. В том числе тела погибших», — отметил Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Ранее израильские СМИ сообщали, что представители ХАМАС планируют отпустить всех выживших израильских заложников в ближайшую субботу, 11 октября.
Напомним, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап соглашения по урегулированию конфликта в секторе Газа. В рамках этого договора ХАМАС обязуется освободить всех выживших заложников. Лидеры движения также призвали следить за тем, как Израиль выполняет свои обязательства по Газе. Это решение уже поддержали в ООН.
