Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 октября, 02:14

Трамп заявил, что заложники ХАМАС вернутся домой 13 октября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Президент США Дональд Трамп заявил, что заложники палестинского движения ХАМАС вернутся домой 13 октября. Освобождение людей стало условием первого этапа соглашения с Израилем по регулированию конфликта в секторе Газа.

«Пока мы говорим, столько всего происходит, чтобы заложники были освобождены. Они все вернутся в понедельник. В том числе тела погибших», — отметил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Ранее израильские СМИ сообщали, что представители ХАМАС планируют отпустить всех выживших израильских заложников в ближайшую субботу, 11 октября.

Напомним, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап соглашения по урегулированию конфликта в секторе Газа. В рамках этого договора ХАМАС обязуется освободить всех выживших заложников. Лидеры движения также призвали следить за тем, как Израиль выполняет свои обязательства по Газе. Это решение уже поддержали в ООН.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • хамас
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
