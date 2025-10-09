Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
9 октября, 01:20

Трамп принял приглашение Нетаньяху выступить перед Кнессетом

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп сообщил, что готов выступить в Кнессете — израильском парламенте. Он принял официальное приглашение от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом рассказал портал Axios.

«Они хотят, чтобы я выступил с речью перед Кнессетом, и я это точно сделаю, если они хотят», — приводит слова Трампа издание.

Кроме того, президент заметил, что Биньямин Нетаньяху «очень рад» достигнутой договорённости с ХАМАС.

Нетаньяху связался с Трампом после того, как удалось достичь соглашения об освобождении заложников от палестинского движения ХАМАС и пригласил его выступить в Кнессете.

ХАМАС освободит всех выживших заложников 11 октября
ХАМАС освободит всех выживших заложников 11 октября

Напомним, Израиль и ХАМАС подписали первый этап соглашения по урегулированию конфликта в секторе Газа. В рамках договора ХАМАС обязался освободить всех выживших заложников. При этом лидеры движения призвали следить за выполнением Израилем обязательств по Газе.

