Трамп принял приглашение Нетаньяху выступить перед Кнессетом

Президент США Дональд Трамп сообщил, что готов выступить в Кнессете — израильском парламенте. Он принял официальное приглашение от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом рассказал портал Axios.

«Они хотят, чтобы я выступил с речью перед Кнессетом, и я это точно сделаю, если они хотят», — приводит слова Трампа издание.

Кроме того, президент заметил, что Биньямин Нетаньяху «очень рад» достигнутой договорённости с ХАМАС.

Нетаньяху связался с Трампом после того, как удалось достичь соглашения об освобождении заложников от палестинского движения ХАМАС и пригласил его выступить в Кнессете.